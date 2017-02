Botafogo é o sexto brasileiro seguido a eliminar o Colo Colo

Um dos méritos de Jair Ventura destacados por seus jogadores desde o ano passado é interferir bem na partida. Enxergar o que é necessário e colocar o dedo na ferida nas alterações. No estádio Nilton Santos, semana passada, isso não se viu. Em Santiago, sim.

Diferente de quando tirou Camilo para escalar Matheus Fernandes, desta vez Jair Ventura escalou o garoto Guilherme do lado esquerdo para atacar o setor de Fierro. Esperou para colocar Roger, convenhamos, porque Roger não dá certeza de efetividade. Mas da alteração nasceu o gol da classificação.

Jogada de Guilherme pelo lado esquerdo, pé do centroavante que faltou durante todo o segundo tempo.

No rebote do chute de Roger, o gol de Rodrigo Pimpão.

Diga-se que Pimpão é um símbolo do Botafogo tático de Jair Ventura. Jogou contra o Colo Colo, em Santiago, como atacante.Mas marcou a saída de bola de maneira intensa. Normalmente, é o quarto homem de meio-de-campo, pelo lado esquerdo. Depois da saída de LIndoso para a entrada de Roger, passou a fechar a linha pelo lado direito.

Dizem que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas há coisas que só se passam com o Colo Colo. Como sofrer gols que eliminam da Libertadores no gol norte do estádio Monumental. Foi assim contra Cleiton Xavier, do Palmeiras, em 2009, contra Jonathan Fabbro, do Cerro Porteño, em 2011, contra Rodrigo Pimpão, do Botafogo, em 2017. É a sexta Libertadores seguida em que o Colo Colo é eliminado no grupo de um clube brasileiro. Palmeiras, em 2009, Cruzeiro em 2010, Santos em 2011, Atlético em 2015 e 2016, Botafogo na noite de quarta-feira.

7/fevereiro/2017

COLO COLO 1 x 1 BOTAFOGO

Local: Monumental (Santiago); Juiz: Patricio Lostau (Argentina); Émerson Silva (contra) 2 do 1º; Rodrigo Pimpão 35 do 2º; Cartão amarelo: Meza (10’), Aírton (31’), Rodrigo Pimpão (34’), Meza (36’)

COLO COLO: 1. Vilar (5), 5. Barroso (4,5), 2. Meza (5) e 23. Baeza (6); 9. Figueroa (5) (11. Fierro, intervalo (4,5)), 20. Valdez (6) (14. Pedro Morales 34 do 2º (6)), 8. Pavez (6) e 21. Vejar (5) (6. Christofer González 25 do 2º (5)); 10. Ramón Fernández (5,5); 22. Rivero (5) e 7. Paredes (4) Técnico: Pablo Guede

BOTAFOGO: 25. Gatito Fernández (5), 4. Jonas (5,5), 14. Marcelo (7,5), 2. Émerson Silva (6) e 6. Victor Luís (6,5); 19. Lindoso (6) (9. Roger 31 do 2º (7)), 5. Aírton (6) (20. Guilherme 18 do 2º (7)), 8. Bruno Silva (6,5) e 11. João Paulo (6) (Dudu Cearense 47 do 2º (sem nota)); 7. Montillo (6,5) e 17. Rodrigo Pimpão (7,5). Técnico: Jair Ventura