Borja é o quarto jogador mais caro da história. Pratto, o oitavo

A quinta-feira marcou duas das dez contratações mais caras já realizadas por clubes brasileiros em todos os tempos. Miguel Borja, comprado pelo Palmeiras por 10,5 milhões de dólares, oficialmente, entra na lista como a quarta maior compra, atrás apenas de Tévez, Leandro Damião e Pato.

Pratto, adquirido por 6,2 milhões de euros, está agora catalogado como o oitavo colocado do ranking das maiores compras. Aqui está se levando em conta o preço pago, não a porcentagem dos direitos. O Palmeiras adquiriu 70% do contrato de Miguel Borja, o São Paulo comprou 50% de Lucas Pratto. Para a inclusão no ranking, levou-se em conta a cotação do dólar (R$ 3,12) e do euro (R$ 3,55) no início da tarde de quinta-feira.

Curioso que duas das dez compras mais caras de todos os tempos aconteçam num tempo em que se diz que o futebol brasileiro está em crise financeira. Os clubes recebem muito mais dinheiro hoje em dia de seus contratos de televisão do que na década passada. Por outro lado, queimam altos valores de luvas e adiantamentos de cotas com contratações pesadas.

No caso do Palmeiras, a Crefisa ajudará na contratação, mas oficialmente, Palmeiras e patrocinadora, afirmam que todo presente oferecido é descontado do dinheiro pago de patrocínio. O São Paulo terá parceria com o banco Intermedium.

Das dez maiores contratações já feitas por clubes brasileiros, quatro são de jogadores estrangeiros. Vale a comparação com outros recordes da história do Brasil, para entender como o mercado inflacionou. Em 1993, Edmundo foi o jogador mais caro de todos os tempos, comprado do Palmeiras ao Vasco por US$ 1,8 milhão. Em 1994, Rivaldo ultrapassou essa cifra, comprado do Palmeiras ao Mogi Mirim — estava emprestado ao Corinthians — por US$ 2,8 milhões. Na época, antes do plano real, as contratações eram realizadas e divulgadas com seus preços em dólares.

Veja a lista abaixo.

MAIORES COMPRAS DO BRASIL

. 1 Tévez – Boca Juniors – Corinthians – 2005 – R$ 60,5

. 2 Leandro Damião – Internacional – Santos – 2014 – R$ 41,6

. 3 Pato – Milan – Corinthians – 2012 – R$ 40,5

. 4 Borja – Atlético Nacional – Palmeiras – 2017 – R$ 32,7

. 5 Nilmar – Lyon – Corinthians – 2006 – R$ 27,6

. 6 Masherano – River Plate – Corinthians – 2005 – R$ 25

. 7 Ganso – Santos – São Paulo – 2012 – R$ 23,9

. 8 Pratto – Atlético-MG – São Paulo – 2017 – R$ 22

. 9 Maicon – Porto – São Paulo – 2016 – R$ 22

. 10 Ricardinho – Corinthians – São Paulo – 2002 – R$ 20,1

* Em milhões de reais